Football: Le Real Madrid lance sa saison en s’adjugeant la Supercoupe d’Europe

Le Real a passé la première mi-temps à jouer au football sur un rythme plutôt tranquille. Ne pas se presser, jouer la sécurité sur les phases de possession, et qu’importe si en conséquence les décalages et les progressions à l’intérieur du jeu sont venues à manquer. Ça n’a pas eu l’air de déranger ce groupe de joueurs, qui des matches pareils, en a vu des centaines. Et comme ses cages sont gardées par Thibaut Courtois, se retrouver avec un Kamada lancé seul en profondeur contre le portier belge n’a pas constitué un problème. Le gardien a anticipé le tir croisé du Japonais (14e) et comme de rien, les Espagnols ont repris leur course au petit trot dans la foulée.