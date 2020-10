L’heure était à la retenue. Le mercato estival 2020 a fermé ses portes ce lundi soir et s a tendance était claire: économiser autant que possible, dans une période où les finances des clubs sont durement touchées par la crise du coronavirus.

Les Merengue ont surtout vendu. Grâce notamment aux transferts d’Achraf Hakimi à l’Inter Milan et de Sergio Reguilon à Tottenham, ils ont empoché 98,5 millions d’euros. Dans l’autre sens, aucun nouveau joueur n’est arrivé. Seuls Martin Odegaard, Alvaro Odriozola et Andriy Lunin, de retour de prêt s , font office de «recrues» . Étonnant de la part d’un club habitué a ux grosses dépense s à l’intersaison .

Zidane n’est pas un adepte des achats frénétiques

Comment expliquer ce calme? Hormis les difficultés financières du moment, le Real Madrid dispose déjà d’un effectif fourni tant en quantité qu’en qualité. Son entraîneur, Zinédine Zidane, n’est pas non plus un adepte des achats frénétiques. En quatre mercatos estivaux où le Français était à sa tête, le club madrilène n’a véritablement cassé sa tirelire qu’une fois. C’était la saison dernière (plus de 350 millions d’euros au total). En 2016 et 2017, le bilan des dépenses du Real atteignait «à peine» 30 et 40 millions d’euros.