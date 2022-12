Football: Le Real Madrid paye 70 millions pour une pépite brésilienne

Le Real Madrid a trouvé un accord avec le club de Palmeiras pour un transfert avoisinant les 70 millions d’euros, selon la presse brésilienne. Un record pour l’attaquant auriverde qui était pisté par les plus grands d’Europe, dont Chelsea et le Paris Saint-Germain. Plus jeune buteur de l’histoire du championnat Brésilien, la pépite née en 2006, est déjà comparé aux légendes Brésiliennes Ronaldo, Ronaldinho ou encore Neymar JR.