Les joueurs du Cadix CF fêtent le bon tour qu’ils viennent de jouer à Luka Modric et au Real Madrid. (AP Photo/Bernat Armangue)

150e but en Liga pour Luiz Suarez

Plus tôt, l’Atlético Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celta Vigo 2-0 grâce notamment à un but de sa recrue phare Luis Suarez, son 150e en 195 matches de Liga. Associé pour la première fois à Diego Costa sur le front de l’attaque, l’Uruguayen Suarez a inscrit son 3e but de la saison sous son nouveau maillot des «Colchoneros» d’un tir du pied gauche en début de match (6e).