Football : Le Real Madrid prend les commandes

Grâce à ses deux Brésiliens Vinicius et Rodrygo, le champion d’Espagne et d’Europe en titre a dominé le Betis Séville 2-1 pour son premier match au Bernabéu lors de la 4e journée.

Vinicius a ouvert la marque pour les Madrilènes dès la 9e minute en se glissant entre le défenseur Edgar Gonzalez et le gardien Rui Silva, puis après l’égalisation de Sergio Canales sur une situation de touche (17e), c’est Rodrygo qui a offert la victoire au Real en poussant de manière chanceuse dans les cages le ballon remis en retrait par Fede Valverde (65e), entré en jeu quelques secondes auparavant à la place d’Eduardo Camavinga.

De cette confrontation entre les deux seules équipes qui cumulaient jusque-là trois succès en trois matches, c’est le Real qui est sorti vainqueur. Les Madrilènes comptent provisoirement six points d’avance sur l’Atlético Madrid (7e, 6 pts) qui se rend chez la Real Sociedad à 18h30, et cinq unités de plus que le FC Barcelone, actuel 3e (7 pts), qui se déplace en soirée (21h00) sur le terrain du Séville FC.