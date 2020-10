Football : Le Real Madrid rate son entrée en Ligue des champions

Les Madrilènes, à domicile, ont subi la loi du Shakhar Donetsk.

Le Real Madrid tombe d'entrée: comme la saison passée, où il avait chuté 3-0 à Paris face au PSG, le Real s'est incliné 3-2 mercredi, dès la première journée de Ligue des champions, face au modeste Shakhtar Donetsk, à cause notamment d'une défense et d'un Raphaël Varane complètement déboussolés.

Varane dépassé

Après l'ouverture du score du Brésilien Tetê (20e) pour le Shakhtar, le défenseur central a marqué un but contre son camp (33e) en tentant d'éloigner un ballon dangereusement repoussé dans la surface par Thibaut Courtois.

Puis dix minutes plus tard, le champion du monde français a été trop absorbé par le ballon près de la ligne médiane, et a trop tardé dans son repli pour empêcher Manor Solomon d'inscrire le but du 3-0 pour les Ukrainiens, après une talonnade de l'insaisissable Tetê.