Football

Le Real Madrid s’adjuge sa 34e Liga

À une journée de la fin, les hommes de Zinédine Zidane ont été sacrés champions d’Espagne en battant Villarreal (2-1).

Le Real Madrid ajoute une ligne de plus à son palmarès doré. Les Merengues ont décroché leur 34e titre de champion en battant Villarreal, ce jeudi (2- 1 ). Comme un symbole, c’est Karim Benzema qui a inscrit les buts du sacre, à la 29e minute puis sur penalty à la 77e. Le Français, meilleur scoreur du club cette saison (21 réalisations en championnat), porte son équipe depuis la reprise (6 buts, 2 passes décisives). Dans son sillage, les Madrilènes ont enchaîné 9 victoires d’affilée, une série qui leur a permis tout d’abord de s’emparer de la tête de la Liga, puis de la conserver.

De son côté, le Barça s’est incliné à domicile face à Osasuna (1- 2 ). Après avoir concédé l’ouverture du score par Arnaiz (16e), les Blaugranas ont égalisé par Lionel Messi (62e). Mais ils ont encaissé un deuxième but en toute fin de match, signé Roberto Torres (90e+4). Avec cette nouvelle contre-performance, les joueurs de Quique Setien comptent 7 points de retard sur le Real et n’auront donc plus rien à jouer lors du dernier match, leur deuxième place étant assurée.