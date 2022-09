Football : Le Real Madrid s’adjuge le derby de Madrid et reste invaincu

Rodrygo félicité par ses coéquipiers après son but.

Le Real Madrid danse au Metropolitano: les Merengues ont remporté, dimanche, le derby de la capitale espagnole 2-1 contre l’Atlético Madrid pour la 6 e journée de Liga et reprennent ainsi la tête au classement devant le FC Barcelone, vainqueur d’Elche 3-0 la veille.

Les Colchoneros ont cédé dès la 18e minute sur un but de Rodrygo, à la conclusion d’un une-deux astucieux avec Aurélien Tchouaméni. En l’absence de Karim Benzema, blessé à la cuisse droite, le jeune ailier de 21 ans, repositionné au poste d’avant-centre, n’a pas hésité à rendre hommage à son compatriote brésilien Vinicius, victime de propos racistes sur les réseaux sociaux et aux abords du stade avant le match, en célébrant son but avec une danse devant le kop des supporters Rojiblancos.