Football : Le Real Madrid s’approche du titre

En l’absence de leur entraîneur Carlo Ancelotti (Covid), les Madrilènes ont battu le Celta Vigo samedi en Liga (2-1). À huit journées de la fin du championnat, ils caracolent en tête du classement.

Le Français Karim Benzema et le Brésilien Vinicius Junior célèbre sur la pelouse du Balaidos stadium à Vigo, samedi.

Le Real Madrid a dominé le Celta Vigo 2-1 samedi pour la 30e journée de Liga, et s’approche du titre (1er, 69 pts), devançant ses deux premiers poursuivants, le Séville FC (2e, 57 pts) et le FC Barcelone (3e, 54 pts) qui s’affrontent demain, de douze et quinze points.