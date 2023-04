Football: Le Real Madrid se rapproche (un peu) du Barça

Le Real Madrid s’est imposé samedi face au Celta Vigo (2-0), lors de la 30e journée de Liga, et revient à huit points du rival barcelonnais.

Le Brésilien Eder Militao a marqué le but du break après le retour des vestiaires pour le Real Madrid. AFP

Le Real Madrid a aisément surclassé le Celta Vigo 2-0 au stade Santiago-Bernabéu samedi et revient provisoirement à huit points du leader, le FC Barcelone, qui reçoit l’Atlético Madrid dimanche (16h15) pour la grosse affiche de la 30e journée de Liga.

Marco Asensio a ouvert la marque juste avant la pause en reprenant du gauche une remise de Vinicius, qui a déboulé de son côté gauche (42e), puis Eder Militao a doublé la mise au retour des vestiaires (48e), de la tête, à la retombée d’un corner d’Asensio.

Un résultat qui permet aux Merengues de poursuivre leur bonne marche, quatre jours après avoir validé leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions contre Chelsea (2-0, 0-2) et quinze jours avant leur finale de Coupe du Roi contre Osasuna, le 6 mai à Séville.

Ce succès a aussi gonflé la confiance des seconds couteaux lancés par Carlo Ancelotti samedi soir.

Folle chevauchée

Marco Asensio a par exemple marqué son 11e but et délivré sa 7e passe décisive de la saison toutes compétitions confondues, et a été applaudi par tout le Bernabéu à sa sortie, à la 76e minute, à la place de Lucas Vazquez.

Chez les cadres aussi, le moral est au beau fixe: avec sa puissante tête, Militao a inscrit son 10e but de la tête à la «Maison blanche» depuis son arrivée en 2019 (sur onze buts), et est devenu le défenseur comptant le plus de buts marqués cette saison en Liga (5).

Eduardo Camavinga a même failli déclencher le but du 3-0 après une folle chevauchée, mais le centre de Rodrygo, servi par le jeune international français, s’est envolé.

De son côté, le Celta Vigo, séduisant en début de saison, cale désormais en milieu de classement (12e avec 36 points), et n’a plus que huit longueurs d’avance sur la zone rouge: les Galiciens n’ont pas gagné le moindre de leurs quatre derniers matches en Liga, et leur dernière victoire remonte au 18 mars, sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (3-1).