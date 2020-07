Actualisé il y a 40min

Le Real Madrid se rapproche un peu plus du titre

Vainqueurs d’Alavés ce vendredi (2-0), les Madrilènes reprennent 4 points d’avance sur le FC Barcelone à trois journées de la fin.

de AFP

Karim Benzema et Marco Asensio ont offert au Real Madrid un 8e succès de suite depuis la reprise. KEYSTONE

Les hommes de Zinédine Zidane ont fait un pas de plus vers le titre avant le dénouement de la Liga la semaine prochaine. Portés par Karim Benzema, buteur sur penalty avant de servir Asensio sur le deuxième but, les Merengues ont écarté Alavés (2-0) et reprennent 4 points d’avance sur le Barça à trois journées de la fin.

Mais cette victoire risque de faire encore une fois jaser en Espagne. Tancés pour des décisions arbitrales qui leur sont souvent favorables, les Madrilènes se sont encore imposés vendredi grâce à un penalty validé à la limite de la surface de réparation, puis un deuxième but d'Asensio refusé dans un premier temps pour un hors-jeu de Karim Benzema, puis très justement accepté avec l'aide du VAR par l'arbitre Rodriguez Carpallo, entré à la pause pour son premier match en Liga à la place de Gil Manzano, touché à une cheville.

8e succès d’affilée depuis la reprise

La Maison blanche avait perdu certains de ses meilleurs remparts -Dani Carvajal et Ramos suspendus, Nacho et Marcelo blessés- mais elle a pu compter sur un Thibaut Courtois qui a encore confirmé son rang de meilleur gardien d'Espagne, un Luka Modric en forme, et surtout un latéral cinq étoiles, Ferland Mendy, qui a réussi à faire oublier tous les absents. Avec le retour d'Hazard, la confirmation Mendy constitue un gros point positif pour Zidane, qui a perdu au même poste le Brésilien Marcelo pour la fin du championnat, à cause d'une blessure à l'adducteur gauche annoncée ce vendredi.