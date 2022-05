Football: Le Real Madrid est éternel et insubmersible

Et une 14e ligue des champions pour le Real de Madrid!

Éternel et insubmersible, le Real Madrid a entretenu samedi sa légende européenne en décrochant sa quatorzième Ligue des champions aux dépens de Liverpool (1-0), dominant mais vaincu, au terme d’une finale perturbée par d’importants problèmes logistiques. Un match énorme de Thibaut Courtois dans les buts et un but de Vinicius (59e) ont suffi aux «Merengues» pour remporter une finale longtemps fermée, moins folle que les tours précédents.