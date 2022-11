Football : Le Real Madrid talonne le Barça avant le Mondial

Sans Karim Benzema, le Real Madrid a battu Cadix 2-1 jeudi lors de la 14e journée de Liga et entame la coupure pour le Mondial au Qatar à deux points du leader, le FC Barcelone, vainqueur d’Osasuna 2-1 mardi.

Lui n’ira pas au Mondial, mais il reste l’un des meilleurs milieux du monde: l’Allemand Toni Kroos (32 ans), qui a annoncé sa retraite internationale à l’été 2021, a prouvé avec une passe et un but qu’il apporte toujours autant à la «Maison blanche». Avec cette reprise foudroyante depuis l’entrée de la surface, il a ainsi marqué son premier but de la saison.