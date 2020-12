Football : Le Real rejoint l’Atlético en tête

Vainqueurs contre Eibar, les Madrilènes rejoignent leur voisin au sommet de la Liga.

Karim Benzema a ouvert la marque pour les Madrilènes et fait deux passes décisives.

Un grand Madrid, un grand Benzema: avec un but du gauche sur une superbe ouverture de Rodrygo (6e) puis deux passes décisives sur les buts de Luka Modric (13e) et de Lucas Vazquez (92e), l’avant-centre français a permis au Real de signer l’une de ses plus belles entames de ce début de saison.