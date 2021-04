Football : Le Real remet la pression sur l'Atlético

Le Real Madrid a battu 2-0 les Basques d'Eibar et revient provisoirement à trois points de l'Atlético Madrid, leader.

Karim Benzema a inscrit son 18e but de la saison en Liga. AFP

Deux buts de Marco Asensio (41e) et de l'insatiable Karim Benzema (73e) ont permis aux hommes de Zinédine Zidane d'enchaîner une troisième victoire consécutive en Liga après les succès contre Elche et le Celta Vigo, avant la trêve internationale.

En première période, Asensio et Benzema s'étaient chacun vu refuser un but pour une position de hors-jeu. Ils ont continué à mettre la pression et ont été récompensés, d'abord quand Asensio a été parfaitement lancé par Casemiro qui venait d'intercepter le ballon dans le rond central. Le milieu du Real a alors éliminé Arbilla et sa frappe enroulée du pied gauche, à l'entrée de la surface, est passée à gauche du gardien Marko Dmitrovic (41e), pour son quatrième but en Liga cette saison.

Une dizaine de minutes plus tard, une frappe similaire du même Asensio n'a pas trompé Dmitrovic (53e), dont la main gauche, bien ferme, a détourné le ballon.

9 buts en 7 matches pour Benzema

Le break est venu de Benzema, après un double remplacement opéré par Zidane à l'heure de jeu (61e) sous une pluie battante: Asensio par Rodrygo et Luka Modric par Toni Kroos. Mais après une petite frayeur pour Thibaut Courtois, obligé de réussir un tacle glissé pour éviter un but contre son camp suite à une passe en retrait poussée par le vent (62e).

Un troisième but a ensuite été refusé au Real, sur une jolie frappe de Casemiro, à cause d'un hors-jeu d'Arribas. Deux minutes plus tard, Benzema, d'une tête smashée, a repris un centre de Vinicius Junior pour doubler la mise (73e).

C'est le 18e but de l'ex-Lyonnais en Liga cette saison et son neuvième en sept matches, toutes compétitions confondues, soit sa meilleure série depuis son arrivée à Madrid. Il consolide sa place dans le top 5 des buteurs historiques du Real, avec Cristiano Ronaldo, Raul, Alfredo di Stefano et Carlos Santillana.

Le Real devra attendre lundi soir pour savoir si le FC Barcelone, opposé à Valladolid, lui reprend la deuxième place de la Liga. Mais une chose est sûre, les Madrilènes sont bien relancés dans la quête d'un nouveau titre de champions d'Espagne.

Un peu plus tôt, ce samedi, Villarreal est allé s’imposer sur la pelouse de Grenade (3-0) grâce à un triplé de Gerard Moreno.