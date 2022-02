Football : Le Real s’en sort grâce à Benzema

Longtemps muet, le Real Madrid a fini par débloquer la rencontre grâce à un but de Karim Benzema face au Rayo Vallecano. En tête de la Liga, le Real met la pression sur Séville.

Le succès a toutefois mis du temps à se dessiner pour un Real dominateur, mais qui a lui aussi douté par moments. Les Merengues croyaient bien avoir débloqué le score en première période, mais le but de Casemiro (39e) a été annulé par l’arbitre avec l’aide de la vidéo. Et cinq minutes plus tard, c’est le gardien du Rayo Luca Zidane qui a stoppé de manière spectaculaire sur sa ligne une reprise de la tête de Benzema, pour empêcher le Real d’ouvrir la marque.