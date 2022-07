Cinéma : Le réalisateur américain Tim Burton Prix Lumière 2022

Getty Images via AFP

Le réalisateur, scénariste et producteur américain Tim Burton, 63 ans, recevra le prestigieux Prix Lumière lors de la 14e édition du Festival Lumière, qui se déroulera du 15 au 23 octobre à Lyon, dans le centre-est de la France, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

Le Prix Lumière a été créé en 2009 par l’Institut Lumière – dirigé par Bertrand Tavernier jusqu’à sa mort en mars 2021 – pour célébrer une personnalité pour l’ensemble de son œuvre et le lien qu’elle entretient avec l’histoire du cinéma.

«C’est un visionnaire»

Remis à Lyon, ville de naissance du Cinématographe Lumière, il est devenu avec les années l’un des prix les plus prestigieux reconnus par la profession et la presse internationale. Le Californien va succéder à la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion en 2021, aux frères Dardenne en 2020 et à son compatriote Francis Ford Coppola en 2019.