Cinéma : Le réalisateur de Big Little Lies et Dallas Buyers Club est mort

Le cinéaste canadien Jean-Marc Vallée est décédé soudainement à son domicile près de la ville de Québec. Il avait 58 ans.

Le film «Dallas Buyers Club» (2013) avait été nommé aux Oscars et avait valu un Oscar aux acteurs Matthew McConaughey et Jared Leto. Le réalisateur québécois avait obtenu récemment un Emmy pour son show «Big Little Lies» sur la chaîne de télévision HBO et avait été salué également pour «Sharp Objects».