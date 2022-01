Bong Joon-ho prépare un film avec Robert Pattinson

Cinéma : Le réalisateur de «Parasite» prépare un film avec Robert Pattinson

Le futur interprète de Batman et le Coréen Bong Joon-ho devraient être réunis dans un long métrage de science-fiction.

Robert Pattinson devant la caméra, le Sud-coréen Bong Joon-ho aux manettes, et un univers futuriste sur une planète gelée: joli combo non? D’après Deadline, le réalisateur devenu célèbre dans le monde entier avec l’énorme succès de son film oscarisé «Parasite» serait en pourparlers avec la Warner pour réaliser une adaptation du roman «Mickey7» d’Edward Ashton.. Dans ce livre, dont la sortie est prévue en février 2022, un homme part coloniser une planète gelée. Chaque fois qu’il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et la mission reprend. Et c’est donc un Robert Pattinson à la filmographie déjà bien fournie («Twilight», «Harry Potter», «Cosmopolis» et plus récemment «Tenet») qui devrait tenir le rôle phare.