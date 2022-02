Le réalisateur de «S.O.S. Fantômes» est décédé

Ernie Hudson, Harold Ramis, Ivan Reitman, Dan Aykroyd et Bill Murray, sur le tournage de «S.O.S. Fantômes», en 1983.

Ivan Reitman est décédé samedi à 75 ans, à son domicile de Montecito, en Californie. On doit à ce réalisateur et producteur de nombreuses comédies populaires, dont les deux premiers «S.O.S. Fantômes» («Ghostbusters»).

«Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie, ont déclaré ses enfants dans un communiqué à l’agence AP. Nous sommes réconfortés par le fait que son travail de cinéaste a apporté le rire et le bonheur à d’innombrables personnes dans le monde entier. Alors que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui.»

Né en Tchécoslovaquie, Ivan Reitman s’était fait remarquer grâce à la tendre comédie «American College», avant de signer son plus grand succès avec «Ghostbusters», en 1984, qui mettait en scène des chasseurs de fantômes, en plein New York, interprétés par Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson.