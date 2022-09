Cinéma : Le réalisateur d’«Emmanuelle» n’est plus

De gauche à droite, Sylvia Kristel, Just Jaeckin et Corinne Cléry, à Paris, en 1975.

Le cinéaste et photographe français Just Jaeckin, qui a réalisé le film érotique à succès «Emmanuelle», est décédé mardi, à l’âge de 82 ans, a annoncé mercredi, à l’AFP, une porte-parole de la famille. «Just Jaeckin, le réalisateur d’«Emmanuelle» avec Sylvia Kristel est décédé le 6 septembre, en Bretagne, des suites d’une longue maladie, à 82 ans (…) Il s’est éteint entouré de sa femme Anne, sculptrice, et de sa fille Julia, photographe», a précisé son agente, dans un communiqué.

Adapté d’un best-seller érotique

Des suites

Just Jaeckin réalisera ensuite «Histoire d’O» et, à nouveau avec Sylvia Kristel, «L’amant de Lady Chatterley». Ce succès a toutefois «perturbé et occulté le talent multiforme» du photographe, réalisateur de publicités et sculpteur qu’il était avant d’être le réalisateur d’«Emmanuelle», selon son entourage.