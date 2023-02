Carnet noir : Le réalisateur espagnol Carlos Saura s’est éteint à l’âge de 91 ans

Il devait recevoir un prix honorant sa carrière ce samedi

«Carlos Saura nous a quittés. Cinéaste, photographe, artiste total (…) il avait reçu tous les prix imaginables durant sa carrière et surtout l’affection et la reconnaissance de tous ceux qui ont apprécié ses films», a réagi sur Twitter le ministre espagnol de la Culture, Miquel Iceta.

Prolifique et lyrique

Prolifique, Saura était un cinéaste du jeu et de l’imaginaire, à l’esthétique sophistiquée, au style à la fois lyrique et documentaire, centré sur le sort des plus démunis. Il a souvent dépeint des personnages, issus de la bourgeoisie, tourmentés par leur passé, flottant entre réalité et fantasmes.

Hymnes à la danse

Mais, à partir de la mort de Franco (1975) et la transition démocratique qui a suivi, ce fou de musique et de danse est progressivement passé à autre chose: des hymnes d’amour au tango et au fado, au folklore argentin et à la jota, danse de son Aragon natal, à l’opéra et, surtout, à son cher flamenco, devenant, un peu malgré lui, un ambassadeur de la culture espagnole.