Cinéma : Le réalisateur Lars von Trier, primé à Cannes, a Parkinson

Un cinéma provocateur

Poids lourd du cinéma danois, Lars von Trier est une personnalité controversée connue pour des films provocateurs et à la violence parfois insoutenable. Il a notamment réalisé «Melancholia», «Nymphomaniac» et «The House that Jack Built» et a reçu la Palme d’or à Cannes en 2000 pour son film «Dancer in the Dark», avec Catherine Deneuve et la chanteuse Björk dans les rôles principaux.