Cinéma: Le réalisateur suisse Alain Tanner est décédé

C’est un des plus grands réalisateurs suisses qui nous a quittés. Le Genevois Alain Tanner est décédé ce dimanche. Il avait 93 ans, annonce ce jour l’Association qui porte son nom.

C’est en 1969 que Tanner se distingue avec «Charles mort ou vif». Cela sera également le cas, deux ans plus tard, avec «La Salamandre». Parmi ses autres films, on retiendra notamment «Jonas qui aura vingt-cinq ans en l'an 2000», «Les années lumière», «Fourbi» et, bien sûr, «Dans la ville blanche» pour lequel il a obtenu le César du Meilleur film francophone.