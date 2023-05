Neuchâtel: Le réaménagement de la gare fait fulminer les commerçants

Ce nouvel aménagement favorisant la mobilité douce est à l’essai pendant un an.

Le mois dernier, la Ville de Neuchâtel a réaménagé le plateau de la gare, avec un nouveau flux de trafic à l’essai pendant un an. Mais les commerçants sont déjà furieux, notamment à cause de la zone de rencontre à 20km/h qui donne la priorité aux piétons (avenue de la gare, espace de l’Europe et rue du Crêt-Taconnet).