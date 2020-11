«Lorsque j’ai entendu qu’on reconfinait, j’ai eu envie de pleurer». Ce type de message a essaimé les réseaux sociaux à l’annonce du Conseil d’Etat, dimanche passé. Le climat anxiogène empire depuis plusieurs semaines et l’arrivée de la deuxième vague de Covid. Plus que de simples larmes, les afflictions de l’âme inquiètent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). «Au fil du temps, depuis le premier confinement, nous constatons une plus grande souffrance psychique et l’émergence de nouveaux cas», énonce Lamyae Benzakour, médecin adjointe au Service de psychiatrie de liaison.