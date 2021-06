Série - Le reboot de «Gossip Girl» pour le 8 juillet 2021

Série : Le reboot de «Gossip Girl» prévu pour le 8 juillet

La nouvelle version de la série sera disponible au début de l’été sur HBO Max. Les premières images de la fiction ont été dévoilées.

Huit ans après la fin de la série originale, qui était proposée sur The CW, Gossip Girl revient faire trembler la jeunesse dorée (et fictive) de Manhattan. À un peu plus d’un mois de la mise en ligne du premier épisode, voici tout ce que l’on sait déjà à propos de cette version.