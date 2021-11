Premier teaser pour le reboot du Prince de Bel-Air

Série : Le reboot du «Prince de Bel-Air» se dévoile (un peu)

Le service de streaming Peacock a mis en ligne un premier teaser de la série dans laquelle Jabari Banks reprend le rôle tenu par Will Smith.

Annoncé en août 2020, le reboot du «Prince de Bel-Air», célèbre série des années 1990 avec Will Smith et dont la maison peut être louée, a un premier teaser. Contrairement à la sitcom originale qui abordait l’histoire d’un jeune homme de Philadelphie arrivant dans le quartier chic de Bel-Air, à Los Angeles, sur un ton humoristique, le remake intitulé «Bel-Air» sera sombre et dramatique.