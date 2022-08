Valais : Le réchauffement climatique arrache des squelettes aux glaciers

Le 26 juillet, deux alpinistes ont découvert un squelette entre Zermatt et Chamonix. Une surprise macabre qui devient de plus en plus fréquente avec la fonte des glaciers.

Un squelette au milieu d’une randonnée. C’est l’étrange rencontre qui attendait Luc Lechanoine, alpiniste amateur, lorsqu’il a entamé une marche sur le glacier du Stockji, relate «le Nouvelliste». Le 26 juillet dernier, entre Zermatt et Chamonix, il a fait la découverte d’un corps dont la mort remonte à «trente ou quarante ans» estime-t-il grâce à l’équipement de montagne aussi trouvé à proximité. «La montagne a rendu un corps et quelqu’un, quelque part, pourra peut-être faire son deuil.»

Pour l’instant, selon «le Nouvelliste», la dépouille n’a pas encore d’identité. La police cantonale valaisanne indique que «l’identification est en cours» et s’abstient de plus amples commentaires dans l’attente des résultats d’analyse. Même si ce genre de découvertes restent rares, elles deviennent de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels, estime «évident qu’avec la fonte des glaciers, d’autres personnes vont réapparaître.»