Climat : Le réchauffement «souffle» des vagues de froid aux États-Unis

Une étude publiée jeudi a montré un lien entre les changements provoqués par le réchauffement climatique dans l’Arctique et des vagues de froid hivernal dans l’hémisphère Nord.

«Très contre-intuitif»

«Cela semble très contre-intuitif et inattendu d’avoir ce réchauffement très prononcé dans l’Arctique, et que cela provoque un refroidissement dans d’autres régions», reconnaît auprès de l’AFP Mathew Barlow, l’un des coauteurs de l’étude.

Fort réchauffement

L’Arctique est la région de la planète qui se réchauffe le plus vite. Mais deux phénomènes sont en réalité à l’œuvre: d’une part la fonte rapide de la banquise, et d’autre part une augmentation de la couverture neigeuse en Sibérie notamment.

La fonte des glaces provoque un fort réchauffement, l’océan absorbant alors plus de chaleur, tandis que la neige supplémentaire en Sibérie, qui réfléchit davantage les rayons du Soleil, entraîne un léger refroidissement. Dans une réaction en chaîne indirecte et complexe, ces deux évolutions combinées entraînent un bouleversement de la circulation atmosphérique.

Vortex polaire

En temps normal, le vortex polaire forme un cercle capable de contenir l’air froid. «Mais sous l’influence du changement climatique dans l’Arctique, il s’affaiblit et devient ovale», explique Mathew Barlow. Les perturbations atmosphériques montant du sol, plus importantes, «rebondissent» alors lorsqu’elles atteignent le vortex polaire, en étant redirigées vers la surface.

Mieux anticiper

Les chercheurs ont sélectionné les périodes où le vortex polaire était étiré en forme d’ovale: ils ont ainsi remarqué qu’avant chacun de ces épisodes, les températures changeaient de façon plus prononcée dans l’Arctique, en raison par exemple de chutes de neige plus fortes ou d’une fonte des glaces particulièrement prononcée. Et que dans les semaines qui suivaient, il faisait plus froid en Amérique du Nord.