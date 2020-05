États-Unis

La recherche de l'amour se réinvente avec le virus

Le coronavirus bouleverse les pratiques de séduction et les services des applications de rencontre aux États-Unis.

Les échanges prennent de plus en plus souvent une tournure sexuelle, en période de confinement.

En temps normal, Kate Earle, enseignante à Washington, rencontre assez rapidement les garçons qui lui tapent dans l'oeil sur Tinder. «Mais sachant que ce n'est pas possible, les conversations durent beaucoup plus longtemps» ces temps-ci, confie la jeune femme de 30 ans aux cheveux châtains.

Ses échanges prennent aussi de plus en plus souvent une tournure sexuelle. Mais elle assure n'avoir jamais rompu le confinement pour un rencard: «Tout le monde est un petit peu frustré sexuellement et je le suis aussi. On peut être tenté de voir quelqu'un qu'on connaît déjà, mais pas au point de le faire vraiment».