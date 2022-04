Procès d’El Shafee el-Sheikh : Le récit du calvaire d’une Américaine aux mains du chef de l’EI

Kayla Mueller, enlevée en 2013 en Syrie, a été violée par l’ex-chef de l’EI, selon une Yazidie qui a témoigné lundi au procès d’un ancien tortionnaire.

Membre de cette minorité ethnique et religieuse persécutée par l’EI, Lia Mulla a livré un témoignage glaçant au procès d’El Shafee el-Sheikh, un djihadiste accusé d’avoir fait partie d’un trio spécialisé dans la capture et l’exécution d’otages occidentaux.

«Comme des esclaves»

Lia Mulla l’a rencontrée un an plus tard après avoir été, elle aussi, capturée par des djihadistes de l’EI vers les monts Sinjar, dans le nord-ouest de l’Irak. Placée dans la même cellule que l’Américaine, elle a raconté avoir communiqué «principalement avec les mains et quelques mots d’arabe», mais uniquement en l’absence de leurs gardiens qui leur avaient interdit d’échanger.