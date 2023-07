États-Unis: Le récit horrifiant du jeune homme qui n’avait pas vraiment disparu

Une sombre et mystérieuse affaire agite actuellement un quartier de Houston (Texas). Jeudi dernier, la police locale est venue en aide à un jeune homme de 25 ans, retrouvé inconscient devant une église. Il s’est avéré qu’il s’agissait de Rudy Farias, un individu porté disparu depuis 2015. Dès la nouvelle de sa réapparition, sa mère a publié un communiqué pour partager son soulagement et sa vive inquiétude, expliquant que son fils ne parle pas et qu’il semble avoir subi des années de maltraitance et d’abus.