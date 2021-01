Foot US : Le récital d’Aaron Rodgers

Dans le sillage de son quarterback Aaron Rodgers, Green Bay s’est qualifié pour les finales de conférence. Ça passe aussi pour Buffalo.

Aaron Rodgers à la passe en début de rencontre. USA TODAY Sports

Green Bay, porté par son quarterback Aaron Rodgers, futur probable MVP de la saison et auteur d’une excellente performance, s’est qualifié pour la finale de la conférence Nationale samedi, en battant les Los Angeles Rams (32-18). Dans l’autre demi-finale du jour, pour le compte de la conférence Américaine, les Buffalo Bills ont fait plier Baltimore (17-3).

Les bons choix

La logique a été respectée sur la pelouse du Lambeau Field, dans le Wisconsin, où les Packers, exemptés du tour de Wild Card, n’ont eu aucun mal à se débarrasser de Californiens qui avaient créé une petite sensation au tour précédent, en s’imposant à Seattle.

Cette fois, la barre était trop haute en face, Rodgers s’évertuant à faire à chaque fois les bons choix.

Au début du 2e quart-temps, il a d’abord lancé une passe rapide à Davante Adams, qui venait de fausser compagnie à son défenseur en changeant subitement d’axe de course (10-3) dans l’en-but.

Le deuxième touchdown, presque dans la foulée, fut son oeuvre solo. Sur la 3e tentative à une poignée de yards du but, sa feinte de lancer lui a ouvert le champ côté et il a réussi à atteindre la zone à la course (16-3). Un récital de maîtrise et d’intelligence.

En seconde période, sa passe longue de 58 yards a trouvé Allen Lazard parti au touchdown, le 4e des Packers après celui à la course d’Aaron Jones (32-18).

Green Bay affrontera pour une place en finale, et le gain du Super Bowl, les Saints de La Nouvelle-Orléans ou les Tampa Bay Buccaneers, qui s’affrontent dimanche. Un duel de vétérans très attendu entre Drew Brees, 42 ans, et Tom Brady qui en compte un de plus.

Sale soirée pour Jackson

A Buffalo, les Bills ont fait la différence lors du 3e quart-temps face aux Ravens, en s’appuyant d’abord sur la solidité aux lancers de Josh Allen, qui a trouvé Stefon Diggs (10-3), puis grâce à une défense impitoyable qui a pressurisé Lamar Jackson.

Déjà sacqué trois fois, le MVP 2019 s’est fait intercepter au pire moment sur sa tentative de touchdown par Pernell McPhee, qui a aussitôt parcouru les 100 yards comme une flèche assassine (17-3). Et pour couronner sa soirée cauchemardesque, sa tête à lourdement heurté le sol après un plaquage dans son propre en-but, l’obligeant à quitter ses partenaires au début de l’ultime période pour subir un «protocole commotion cérébrale».

Buffalo, en quête d’un premier Super Bowl et qui n’a plus joué de finale NFL depuis les quatre perdues d’affilée entre 1990 et 1993, affrontera sur la dernière marche de la conférence Américaine le tenant du titre Kansas City ou Cleveland, opposés dimanche.