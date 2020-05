Allemagne

Le reconfinement dès le début du déconfinement

A peine le déconfinement amorcé, un arrondissement allemand a dû réintroduire le confinement, en raison d'une vague de nouveaux cas de Covid-19.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, un important foyer de Covid-19 a vu le jour à Coesfeld dans une usine de transformation de viande, dont plus de 100 des 1200 employés ont été infectés. Ces installations ont été provisoirement fermées, a déclaré vendredi le ministre de la Santé du Land, Karl-Josef Laumann.

De manière plus large, il a été décidé de reporter d'une semaine, jusqu'au 18 mai, la levée des restrictions dans les contacts entre les personnes, de même que l'ouverture des restaurants et des parcs d'attractions dans cet arrondissement. Les écoles et les crèches ne sont pas touchées par cette mesure.