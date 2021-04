Athlétisme : Le record du monde du semi-marathon pulvérisé

La Kényane Ruth Chepngetich a battu de près de 30 secondes la précédente meilleure performance de tous les temps sur la distance de 21,0975 km, dimanche à Istanbul.

La Kényane Ruth Chepngetich a pulvérisé le record du monde du semi-marathon dimanche à Istanbul en 1 h 4 min et 2 sec, améliorant de près de 30 secondes la marque de l’Éthiopienne Ababel Yeshaneh qui datait de février 2020.

La championne du monde de marathon, âgée de 26 ans, a devancé l’Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw (1:04'40) et la Kényane Hellen Obiri (1:04'51).

Chepngetich est partie rapidement et a franchi les 10 kilomètres en 30 minutes et 21 secondes, avant de continuer sur les mêmes bases dans les dix suivants et de fléchir quelque peu dans le dernier kilomètre.