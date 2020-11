Elections communales : Le recourant de La Chaux-de-Fonds jette l’éponge

La longue panne informatique, qui a eu lieu le 25 octobre, avait engendré le dépouillement des bulletins de vote sur deux jours.

La personne, qui a déposé un recours à propos des élections communales à La Chaux-de-Fonds (NE) le 25 octobre, n’ira pas au Tribunal cantonal. Le Conseil communal de la Métropole horlogère a pu se réunir et répartir les dicastères. A Neuchâtel, le Conseil communal doit toujours attendre.

Selon le citoyen chaux-de-fonnier, «tout a été fait pour que son recours n’aboutisse pas. Ce qui s’est passé est plus grave que ce qui s’est produit à Peseux lors du vote sur la fusion et pourtant cela avait entraîné l’annulation».

Pascal Fontana, vice-chancelier d’Etat, a confirmé que le recours n’avait pas encore été jugé sur le fond. «Nous attendons le dernier courrier du recourant (...) et j’ai compris à la lecture d’Arcinfo qu’il y renonçait». La chancellerie avait motivé l’effet suspensif par l’existence «d’un intérêt public» à ce que les autorités communales puissent entrer rapidement en fonction.

Le nouveau Conseil communal de La Chaux-de-Fonds s’est d’ailleurs réuni lundi et a «procédé à l’attribution des dicastères tout en opérant l’un ou l’autre ajustement», a indiqué la Ville dans un communiqué. Le doyen de fonction de l’exécutif, le socialiste Théo Huguenin-Elie, le préside.

Le recourant estime que «si les mêmes carences devaient subsister lors des élections cantonales d’avril 2021», il ira plus loin.

A Neuchâtel, l’attente

Ces derniers sont deux membres de Solidarités. Ils demandent un recomptage des voix pour l’élection au Conseil communal, où l’écart des voix est minime sur deux listes. La socialiste Anne-Françoise Loup a été battue de six voix par son colistier Thomas Facchinetti. Le vert’libéral Mauro Moruzzi l’a emporté de quatre voix sur sa colistière Sarah Pearson-Perret.

Les recourants estiment aussi que «le point de bascule» entre le siège vert’libéral et un 2e siège pour la liste POP/Verts/Solidarités est «faible» et que le système de décompte n’est pas «assez transparent et démocratique».