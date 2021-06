Genève : Le recours contre le quartier des Vernets balayé en justice

Des associations et des riverains contestaient le projet immobilier qui doit pousser sur le site de l’ancienne caserne militaire. Ils ont été éconduits.

La construction du futur quartier des Vernets (GE), qui prévoit 1500 logements, peut avancer. Un recours déposé par trois associations et deux riverains a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance (TAPI), révèle samedi la «Tribune de Genève». Ils contestaient notamment le gabarit de certains éléments (hauteur des bâtiments trop élevée, appartements trop bas), l’abattage d’arbres et une densité plus élevée que celle prévue dans le Plan localisé de quartier.