Gong Yoo, de Squid Game, débarque sur Instagram

Gong Yoo : Le recruteur de «Squid Game» débarque sur Instagram

L’acteur sud-coréen Gong Yoo, mystérieux personnage qui apparaît dans «Squid Game», a ouvert un compte sur le réseau social.

Le 1er décembre 2021, Gong Yoo, le recruteur que l’on aperçoit au début et à la fin de «Squid Game», série qui a réalisé le plus gros démarrage de l’histoire de Netflix et dont la saison 2 a été confirmée, a fait son apparition sur Instagram. Le Sud-Coréen de 42 ans a posté une photo, insolite, d’un calamar cuit dans une assiette. Il faut certainement y voir une référence à la série, «squid» signifiant «calamar» en français. En moins de 12 heures, le compte de l’acteur a comptabilisé plus d’un million d’abonnés. Depuis lors, il a publié plusieurs images de «The Silent Sea», série de science-fiction à voir dès le 24 décembre 2021 sur Netflix dans laquelle il tient l’un des rôles principaux.