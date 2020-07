France

Le recul du PIB pourrait atteindre 9% cette année

Les chiffres publiés mercredi par l’Insee sont plus optimistes que ceux du gouvernement ou de la Banque de France, qui tablent respectivement sur une baisse de 11% et de 10%.

Net redressement

Grâce aux mesures prises pendant les huit semaines de confinement pour préserver le tissu économique et l'emploi, «les premières marches de la reprise ont pu être gravies assez rapidement, peut-être plus que prévu. Ce sont les dernières qui risquent d'être les plus difficiles, concernant surtout les secteurs les plus touchés par la crise», met encore en garde l'Insee.