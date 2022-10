Basketball 3x3: Le Red Bull Half Court a montré qu’il avait les moyens de ses ambitions

1 / 7 Le tour final avait lieu comme promis devant les pyramides de Gizeh. Loïck Mauroux Black Crew et Montreux 3x3 ont représenté la Suisse en finale du Red Bull Half Court. Loïck Mauroux Une première qualification a duré jusqu’au bout de la nuit au pied de l’hôtel Sofitel. Loïck Mauroux

L’ambition de Red Bull n’a visiblement aucune limite. Après avoir lancé l’événement de basket 3x3 Half Court en 2021 et une finale à Rome, la firme s’est vue pousser des ailes et a imaginé un événement encore plus fou en 2022 pour un sport qui n’attirait pas les foules il y a encore 10 ans. Après une tournée de qualification mondiale, une centaine de joueurs ont été invités tous frais payés durant quatre jours au Caire pour une grande finale à l’ombre des pyramides de Gizeh.

La promesse paraissait folle, mais elle a été tenue pour le plus grand plaisir des joueurs qui ont durement mérité leur place après une dernière phase de qualification au Caire. «Avant même les qualifs, nous sommes passés en bus à côté du terrain et tout le monde s’est dit: il faut qu’on y soit. On est extrêmement satisfait de notre week-end et d’avoir pu jouer sur ce playground incroyable. On ne va pas voir souvent un cadre aussi incroyable pour jouer au 3x3», ponctue Yino Martinez après la défaite de Montreux 3x3 en quart de finale face à l’Allemagne.

Objectif Serbie 2023

«Je souhaite à tous les joueurs de 3x3 de vivre ce genre d’expérience une fois dans leur vie», ajoute son coéquipier Tshi Kashama. «L’organisation de l’événement était incroyable. On a visité le site des pyramides, on a fait une croisière sur le Nil et mangé sur le bateau. Franchement rien à dire, c’était un séjour incroyable.» Red Bull a en effet déroulé le tapis rouge à la centaine de joueurs présent. Les couacs rencontrés sur place par les végétariens ou encore le rythme très éprouvant pour les organismes n’ont pas réussi ternir le week-end des athlètes.

Et même pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de fouler ce terrain, l’expérience reste mémorable. «Week-end fantastique, Red Bull nous a mis au top sur tous les points. On est déçues d’être venues jusqu’ici et ne pas jouer devant le sphynx mais c’est que du positif. On sait ce qu’on vaut et on veut faire mieux l’année prochaine en Serbie», assure Massi Mamba, capitaine des Genevoises de Black Crew, alors que sa coéquipière allume la musique pour une dernière nuit de fête qui ne finira jamais.