Allemagne : Le rédacteur en chef de Bild viré pour comportement «fautif»

Julian Reichelt est soupçonné d’avoir offert des promotions à des collègues femmes avec qui il fricotait.

Le groupe de presse Axel Springer a annoncé lundi avoir démis de ses fonctions le rédacteur en chef du tabloïd allemand Bild, Julian Reichelt, accusé de «comportement fautif» en lien avec une relation intime nouée au sein de la rédaction du journal le plus lu du pays. «Dans le cadre de récentes investigations de presse, de nouvelles preuves du comportement fautif de Julian Reichelt ont été portées à la connaissance de la société», écrit le groupe dans un communiqué.

Il avait été rétabli dans ses fonctions fin mars, en tandem cette fois avec une journaliste. Il avait «admis le mélange de relations professionnelles et privées, mais nié (tout harcèlement) sous serment», avait alors indiqué le groupe. Mais la direction d’Axel Springer dit lundi avoir «appris que Julian Reichelt ne sépare toujours pas clairement les affaires privées et professionnelles et qu’il a dit des choses fausses à ce sujet devant le conseil d’administration».