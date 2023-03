Médias : Le rédacteur en chef de «Blick» mis «en pause» pendant six mois

Dès lundi, le rédacteur en chef de la rédaction alémanique de «Blick», Christian Dorer, sera en congé sabbatique pendant six mois, a annoncé le groupe Ringier ce mercredi, parlant d’un «temps de pause» décidé d’un commun accord. «Cette décision est motivée par des indices et des informations selon lesquels Christian Dorer aurait enfreint le code de conduite» de l’entreprise, écrit Ringier dans son communiqué.

Plus précisément, «il lui est reproché de privilégier un certain groupe de collaboratrices et collaborateurs et de ne pas faire une distinction assez claire entre vie privée et vie professionnelle». Cité dans le communiqué, Christian Dorer écrit: «Si, par mes actes, j’ai porté atteinte sans le vouloir au bien-être du groupe ou de certains de ses membres, je le regrette infiniment. Il me tient à cœur que les faits soient clarifiés. Mon absence facilitera la clarification, c’est pourquoi ce temps de pause est aussi dans mon intérêt, même si cette démarche est extrêmement difficile pour moi».