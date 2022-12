Météo Suisse: des stations de ski reportent leur ouverture

Alors que l’hiver dit «calendaire» débutera ce mercredi à 22h48, cette journée, qui aura été la plus courte de l’année, a été particulièrement chaude pour la saison. Et c’est à Pully (VD) que le mercure a été le plus haut, avec 12,4 degrés dans la nuit. «C’est bien loin des normales saisonnières, qui se situent entre 4 et 5 degrés à cette altitude», explique Nicolas Borgognon, prévisionniste chez Meteonews.