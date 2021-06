Haïti : Le référendum constitutionnel annoncé pour le 26 septembre

Le scrutin qui appelle les Haïtiens à se prononcer sur une réforme renforçant le pouvoir de l’exécutif a déjà été reporté deux fois.

Les élections locales et municipales sont, elles, reportées à janvier 2022, ont ajouté les autorités. Le premier tour des élections présidentielle et législatives devait déjà avoir lieu le 26 septembre, et le second se tenir le 21 novembre.