Ouzbékistan: Le référendum constitutionnel approuvé à une écrasante majorité

Le référendum constitutionnel en Ouzbékistan proposant de renforcer le pouvoir du président a été approuvé à plus de 90%, a annoncé lundi la Commission électorale. Parmi les principales mesures de Chavkat Mirzioïev figure le passage du quinquennat au septennat et la remise à zéro des deux mandats présidentiels. Ce qui permettra en théorie à l’actuel chef de l’État, âgé de 65 ans, de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2040.

Aucun suspense

Le dirigeant s’efforce de présenter un visage plus moderne depuis 2016 et la mort de son prédécesseur, le cruel Islam Karimov, dont il a été le fidèle Premier ministre pendant treize ans. Parmi les nouveautés, l’interdiction de la peine de mort et le respect des droits humains sont constitutionnalisés dans ce «Nouvel Ouzbékistan» plus juste que vante Mirzioïev.