Ils ont encore jusqu’au 14 janvier 2021 pour rassembler les dernières feuilles et les déposer à Berne. Selon Blick, la votation pourrait avoir lieu en juin 2021. Dans une publication sur Facebook, le comité se réjouit du succès de sa récolte et y voit déjà une raison de «trinquer».

Trop de pouvoir au Conseil fédéral?

La «loi Covid-19», c’est le texte voté cet automne par les deux Chambres du Parlement et qui a établi les bases légales pour légitimer les actions prises par le Conseil fédéral depuis le début de la pandémie, tout en prolongeant ses prérogatives jusqu’à la fin de l’année 2021. Pour les opposants, un tel prolongement du «droit d’urgence» n’est pas nécessaire. «Le Conseil fédéral demande une prolongation du droit d’urgence alors que l’existence même de la pandémie est contestée», lit-on notamment sur le site du comité .

La peur du vaccin obligatoire

L’un des points qui cristallisent les oppositions, et sur lequel la récolte de signatures a souvent été orientée, est la vaccination. Les opposants craignent que celle-ci ne devienne obligatoire. La possibilité de rendre un vaccin obligatoire existe déjà dans la loi sur les épidémies et n’est pas mentionnée dans la «loi Covid-19». En revanche, ce qui inquiète les opposants, c’est la possibilité qu’offre cette loi de mettre sur le marché certains dispositifs médicaux, dont des vaccins, via des procédures accélérées.