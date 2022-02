Suisse – Le référendum contre la réforme de l’AVS fait un carton

Economiesuisse dit oui à AVS21

Economiesuisse a aussi pris position ce mardi sur AVS21 mais en faveur de la réforme. «Il est urgent d’assainir l’AVS si nous souhaitons que cette assurance sociale reste une source de financement fiable pour les personnes âgées et les générations futures», estime la faîtière de l'économie. Qui rappelle que l’évolution démographique et le départ à la retraite imminent des baby-boomers va malmener le 1er pilier. «Le nombre de personnes arrivant à l’âge de la retraite sera plus élevé que jamais et les prestations promises devront être versées sur une période nettement plus longue. Et ce, à un moment où le rapport entre les actifs et les retraités est de moins en moins favorable», rappelle-t-elle.