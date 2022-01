Suisse : Le référendum contre la suppression de l’impôt anticipé est lancé

Lancé par le PS Suisse, l’Union syndicale suisse et les Verts, le référendum doit permettre à la population «d’empêcher un subventionnement de la criminalité fiscale».

«C’est une gifle pour les contribuables honnêtes et cela leur coûtera des centaines de millions de francs», selon le co-président du PS Suisse Cédric Wermuth. «Cela fait partie d’un grand plan de la majorité de droite ainsi que du lobby des multinationales et de la finance», a-t-il estimé.

Un impôt bien connu des contribuables

Pertes fiscales massives

Et d’expliquer le mécanisme de l’impôt anticipé: la personne concernée paie cet impôt à l’avance. Elle peut récupérer en intégralité la mise si elle a déclaré correctement ses revenus. «Donc la logique est simple: normalement, lorsque l’on déclare son revenu correctement, le montant d’impôt anticipé est au final de… zéro», a-t-il précisé. «Pourtant, l’administration a prévu des pertes fiscales massives: 1 milliard d’abord, puis des centaines de millions par an», a-t-il fait remarquer. S’il y a des pertes, c’est que les pertes viennent des revenus non déclarés au fisc, frappés aujourd’hui de l’impôt anticipé, et qui ne le seront plus demain», conclut-il.