Ville de Genève : Le référendum contre l’initiative «zéro pub» a abouti

Le Centre et la droite ont récolté près de 4'900 signatures pour barrer la route au texte qui vise à interdire l’affichage publicitaire commercial dans la rue.

Le Centre (ex-PDC), le MCG, le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux de la Ville ont décidé de faire barrage à l’initiative portée par la gauche.

Pas question d’interdire la publicité commerciale dans l’espace public, en Ville de Genève, estiment les partis de droite et les milieux économiques. Ainsi, le Centre (ex-PDC), le MCG, le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux de la Municipalité ont décidé de faire barrage à l’initiative «Zéro pub». Munis de 4871 signatures, mardi, ils ont déposé un référendum, ont-ils fait savoir par voie de communiqué. Seuls 3200 paraphes étaient nécessaires à l’aboutissement de cette opposition qui remet en cause le règlement d’application du texte.